قناة الناس - شيخ الأزهر: المغالاة فى المهور العقبة الصعبة فى الزواج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الإمام الطيب أنه كان من واجب العلماء والدعاه أن يتصدوا لهذه الظاهرة وأن يضربوا الأمثال للناس بأنفسهم وأولادهم وبناتهم لحملهم من أجل التخلص من هذه الظاهرة التى جعلت من الزواج أمرًا بالغ الصعوبة.

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