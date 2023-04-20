«ميتا» تبدأ جولة جديدة من عمليات تسريح الموظفين (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأعلن العديد من موظفى ميتا على "LinkedIn" أن شركة التكنولوجيا هذه بدأت فى إقالة الأشخاص فى الأدوار الفنية، بما فى ذلك تجربة المستخدم وهندسة البرمجيات وبرمجة الرسومات والمزيد.

وأكد متحدث باسم "ميتا" أيضًا الجولة الجديدة من تسريحات العمال لقناة "CNBC" الأمريكية، وقال أحد العمال الذين تم تسريحهم إن عمليات التسريح تمت فى فرق مواجهة المنتج يوم الأربعاء.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشكة الأم لـ "فيسبوك" أيضًا لتسليم خطاب الرفد إلى الأشخاص الذين يشغلون وظائف تواجه الأعمال مثل المالية والقانونية والموارد البشرية.

علاوة على ذلك، تأثر الأشخاص الذين يعملون كمبرمجين بجولة التسريح الأخيرة فى "ميتا"، فهؤلاء هم الأشخاص الذين يعملون على منتجات الواقع الافتراضى والواقع المعزز للشركة.

اقترح أحد الموظفين المسرحين أيضًا أن فرق التكنولوجيا التى لن يتم طردها فى أبريل قد تتأثر فى مايو.

وقال مدير برنامج أعمال "فيسبوك" على "LinkedIn": "استيقظت هذا الصباح على الأخبار المؤسفة التى تفيد بأننى واحد من العديد ممن تم تسريحهم من ميتا اليوم"، وكشف أن الشركة ستلغى عشرة آلاف وظيفة أخرى.

اعتذر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا"، سابقًا عن قرار التسريح فى رسالة بريد إلكترونى تم إرسالها إلى الموظفين المتأثرين.

يذكر أن الشركة فصلت 11 ألف موظف لأول مرة فى نوفمبر 2022، ثم أعلنت عن مجموعة أخرى من عمليات التسريح فى مارس 2023.

من غير المعروف حاليًا عدد الأشخاص الذين تم تسريحهم فى الجولة الأخيرة من عمليات التسريح لشهر أبريل.

هناك تقارير تدعى أن الشركة ستطرد 4000 عامل إضافى، لكن، لا توجد معلومات رسمية حول هذا، حتى الآن.

صرح زوكربيرج سابقًا أن هناك عدة أسباب وراء الإعلان عن تسريح العمال. الأول هو الانكماش الاقتصادى والنمو البطيء الذى تشهده ميتا.