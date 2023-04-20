بملامح مرعبة.. أمريكية تجرى تعديلات غريبة فى وجهها

جدة - نرمين السيد - وبدأت الفتاة التى تدعى جيسى كيركباتريك الخضوع إلى عمليات التجميل لتغيير ملامح وجهها حتى أصبحت مرعبة لدى الكثير. وأجرت الفتاة الأمريكية البالغة 27 عاما من عمرها وتعيش فى ولاية كانساس بالولايات المتحدة تغيرات عدة فى وجهها حتى تسببت فى هروب الأطفال عند رؤيتها لشعورهم بالرعب. وتداولت صور للفتاة وهى بقرون فى جبهتها وشحمى أذنين مشدودة لأسفل وسدادات أنف ضخمة، ورموش طويلة وشعرها بألوان غريبة. تقول الفتاة الأمريكية إنه لم يعد يمكن للناس التعرف عليها بسبب هذه التعديلات التى استلهمت أولها من أحد أبناء عمومتها لكنها تجعلها تشعر بـ الثقة والسعادة على حد وصفها، بينما صورها القديمة تجعها تشعر بـ "القبح".

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