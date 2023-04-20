قناة الناس.. الشيخ رمضان عبد المعز يوضح جوانب الرفق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد المعز خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc" ونشرته قناة الناس على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "الناس اللى واخدة الدنيا على الحامى نقول لهم بالراحة، اللى متبناش النهاردة يبنى بكرة، وهذا معنى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لأخرتك كأنك تموت غدا".
وتابع: "لازم نفسك تكون مطمئنة لكى تنشر الطمأنينة، وتترفق بنفسك فى كل الأمور، إذا فاتك شىء قل الحمدلله قدر الله وما شاء فعل، خذ الأمور ببساطة" مستشهدا بقوله تعالى: "ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شىء عليم".
كما أشار إلى أن من جوانب الرفق أيضا، الرفق بالضعفاء والمساكين والفقراء والمحتاجين وكبار السن.
وأشار: "على سبيل المثال وأنت تصلى التراويح وقدمك تؤلمك فلماذا تقف؟ صلى وأنت جالس على كرسى ترفق بنفسك".
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