قناة الناس.. نادية عمارة: ذكر الله نجاة من النار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الداعية الإسلامية نادية عمارة إن الإنسان فى ختامه للدنيا يغلب الرجاء عنده على الخوف ويطمع فى رحمة الله جل جلاله ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، متابعة أن الذكر أحد أسباب نجاة العباد من النار.





وأضافت نادية عمارة خلال برنامج "قلوب عامرة"، المذاع عبر قناة الناس، أن العبد حينما يقول: "لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله" يرد عليه الله عز وجل: "لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بى"، وذلك لأنه لا يوجد قدرة أو قوة يمتلكها أى مخلوق إلا بإمداد الله الخالق الذى بيده كل شيء ويمنح العباد القوة والقدرة.

وأشارت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، حثنا على ذكر الله عز وجل دائما وقول: "لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا إله إلا الله وحده، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا إله إلا الله، له الملك، وله الحمد، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله"، وكان يقول "صلى الله عليه وسلم": "من قالها فى مرضه ثم مات لم تطعمه النار".

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