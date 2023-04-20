جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن زكاة الفطر من أداها قبل صلاة العيد فهى زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهى صدقة وليست زكاة، مناشدا المسلمين بسرعة إخراج زكاة الفطر، وعدم تأخيرها إلى قبل صلاة العيد بلحظات.





وأضاف شلبى، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أننا يجب أن نبدأ بالإسراع فى إخراج زكاة الفطر حتى تصل إلى الفقير فينعم بفرحة العيد، لافتا إلى أن فقهاء الشافعية أجازوا إخراجها من أول يوم رمضان حتى تصل إلى الفقراء. وأردف: "زكاة الفطر لما شرعت فى بدايتها كان الناس يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، نتيجة أن البيئة سهلة، ويمكن الوصول إلى المحتاج بصورة سهلة، لكن الآن أصبح الأمر غير سهل، ويصعب الوصول إلى الفقير، فلذلك علينا التعجيل بإخراجها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس.. ما هو أفضل ميعاد لإخراج صدقة الفطر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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