معهد الفلك يكشف أبرز الظواهر الفلكية التى تزين السماء فى عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية إن المتخصصين وهواة الفلك على موعد مع رصد ومشاهدة عدد من الظواهر الفلكية التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة بدءا من بعد غد السبت ولمدة يومين.





وأوضح تادرس، أن السماء قبل شروق شمس بعد غد السبت ستشهد وعلى مدى يومين ذروة زخة شهب القيثارة، وعدد الشهب فيها يصل لحوالى 20 شهابا فى الساعة، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب.

وأضاف أن شهب القيثارة ترصد بشكل أفضل فى النصف الشمالى للكرة الأرضية، وأفضل وقت لرصدها ومتابعتها يكون بعد منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر من مكان مظلم تماما بعيدا عن إضاءة المدينة، مؤكدا أن ضوء القمر لن يؤثر على رصد الزخة الشهابية هذا العام.

وأشار إلى أن شهب القيثارة تظهر فى السماء سنويا فى الفترة ما بين 16 و23 أبريل وتبلغ ذروتها هذا العام قبل شروق شمس يومى 22-23 أبريل وترى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة (القيثارة) وهو سبب تسميتها، لافتا إلى أن شهب القيثارة تنتج من مخلفات مذنب تاتشر الذى تم اكتشافه عام 1861.

وعن أسباب ظهور الشهب، كشف الدكتور أشرف تادرس عن أن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال تجمعات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوى للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومتر وتظهر لنا كشريط من الضوء وهذا يؤدى إلى حدوث زخات شهابية تتكرر على أساس سنوى.

وأكد أن ظهور تلك الشهب فى السماء ليس لها أى أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

وأشار إلى ظاهرة اقتران القمر مع الحشد النجمى بلايدس Pleiades - الثريا أو الأخوات السبعة - حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاورين فى السماء باتجاه الغرب بعد غروب شمس بعد غد السبت مباشرة حتى بداية غروب المشهد فى الساعة 8:30 مساء.

ولفت إلى اقتران القمر يوم الأحد المقبل مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) حيث نراهما بالعين المجردة متجاورين فى السماء فى ذلك اليوم باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية غروب المشهد فى الساعة 9:40 مساء تقريبا، موضحا أنه يلاحظ الارتفاع التدريجى لكوكب الزهرة فى السماء فوق الأفق الغربى يوما بعد يوم خلال شهر أبريل بعد غروب الشمس مباشرة.

وعن مصطلح الاقتران، أوضح أستاذ الفلك أنه يعنى اقتراب جرم سماوى من جرم سماوى آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهى كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.