قناة الناس| قصة الجامع الأحمدى بطنطا شقيق الجامع الأزهر

جدة - نرمين السيد - يقع الجامع الأحمدى المعروف بجامع السيد البدوى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو من مفاخر العمارة الإسلامية، والمسجد من أهم وأكبر المساجد التاريخية الأثرية والمعالم السياحية فى منطقة وسط الدلتا.





كان فى البداية على شكل خلوة كبيرة بجوار القبر، ثم تحولت الخلوة إلى زاوية للمريدين، ثم بنى على بك الكبير - حاكم مصر فى زمن المماليك، المسجد والقباب والمقصورة النحاسية حول الضريح، وأوقفت له الأوقاف وقفا للإنفاق على المسجد الذى أصبح واحدا من أكبر مساجد مصر، حيث تقدر مساحته بنحو 6300 متر، وهو مربع الشكل به صحن كبير تحيط به الأروقة من جميع الجهات وتغطى الصحن قبة مرتفعة، وفى الجهة الغربية للمسجد يقع ضريح السيد البدوى، كما يضم المسجد مجموعة من مقتنياته منها مسبحته التى يبلغ طولها عشرة أمتار وبها ألف حبة، وصنعت من خشب العود والعنبر، وتفوح منها رائحة المسك، وأيضا عمامته ولثامه وعصاه الخشبية

تقول الدكتورة سعاد ماهر فى كتاب "مساجد مصر وأولياؤها الصالحون": وفى القرن الثانى عشر الهجرى بنى على بك الكبير مسجدا بجوار ضريح السيد كما أقيمت ثلاث قباب أكبرها على ضريح السيد البدوى، وقد أوقف على بك الكبير بعض الأوقاف سجلها فى وقفيتين.

جاء فيهما: أنه أوقف أراضى زراعية من قرى القوصية بولاية الأشمونين تغل سنويا 718975 أردبا من القمح، كما أوقف 17 فدانا من أجود الأراضى الزراعية بنواحى طنطا.. بالإضافة إلى العمائر والوكايل والقياسر وغيرها من العقارات التى تغل ريعا سنويا قدره 848525 نصف فضة، أى ما يعادل 26264 جنيها مصريا، إذ كان الجنيه يساوى 30 نصف فضة.. ونصت الوقفية على أن يكون عدد المجاورين سبعمائة، يأخذون جراية يومية( أى : أطعمة)

وفى شهر رمضان المبارك تزداد الجراية فتشتمل على الأرز واللحم والمسلى.. والحمص، كما خصص للمجاور مبلغ 85 نصف فضة يصرف سنويا للكسوة، يشترى بها الطالب كسوة له.

وفى القرن الثانى عشر للهجرة تحول كذلك الجامع الأحمدى إلى معهد دينى على غرار الجامعة الأزهرية، وفى ذلك يقول على مبارك : " له فى تدريس العلوم شبه بالجامع الأزهر، ففيه نحو ألفى طالب غير المدرسين، ولهم شيخ كشيخ الأزهر، وقد تداول مشيخة العلماء بالجامع الأحمدى قديما وحديثا جملة وافرة من أجلاء العلماء وفضلائهم، وقد تتطورت الدراسة فى المسجد حتى استدعى الأمر قيام معهد كبير ملحق بالجامع، وذلك فى القرن الرابع عشر الهجرى سنة 1332هـ.

والعارف بالله السيد الإمام أحمد البدوى شيخ أهل التربية فى زمانه وهو من أهل السنة والجماعة، تعلم القراءات ودرس المذهب الشافعى، وجاهد ضد الحملات الصليبية، كما أثبت ذلك الباحث سالم مرزوق الرفاعى فى رسالة الماجستير التى حصل عليها من كلية الآداب بطنطا وعنوانها: ( خلفاء السيد أحمد البدوى ودورهم الشياسى فى العصر المملوكى).

وأوضح فى رسالته : أن السيد البدوى وأتباعه كانا لهما دور فى مواجهة الحملات الصليبية، وكان السيد البدوى أحد رجال الفتوة الصوفية التى امتدت إلى مصر فى العصر الأيوبى والمملوكى.

وكان قد اختار طنطا محلا لإقامته، وكانت وفاته سنة 675هـ - فى 24 أغسطس 1276 عن عمر يناهز 79 عاماً،وقد ترجم له عدد من أهل العلم منهم : الإمام المحدث تقى الدين عبد الرحمن أبى الفرج بن عبد المحسن الواسطى الأنصارى، المولود سنة 674هـ، فقد كان معاصرا للسيد البدوى، كذلك ممن ترجم للسيد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود -رحمه الله-، كذلك كتب الأستاذ صلاح عزام (أقطاب التصوف الثلاثة)، كذلك كتب

فضيلة الدكتور جودة يزيد أبو المهدى ( القطب النبوى السيد أحمد البدوي–رضى الله عنهم.

وقد ترك السيد البدوى -رضى الله عنه- بعض المؤلفات والرسائل منها : ( وصايا وصلوات).