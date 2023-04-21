زحام كبير للاحتفال بعيد الفطر على كوبرى عباس

جدة - نرمين السيد - وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، فى احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة، وأسر شهداء ومصابى العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة. وأدى الرئيس السيسى شعائر صلا العيد بمسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس، وحضر معه عدد من قيادات ورموز الدولة، أبرزهم شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

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