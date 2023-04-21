أكثر من 50 ألف مسلم يؤدون صلاة عيد الفطر بالمركز الإسلامى فى فيينا

جدة - نرمين السيد - وتوجه المركز بخالص التهنئة إلى مسلمى النمسا والعالم بمناسبة حلول العيد المبارك وأن يعيده الله على الأمة الإسلامية بكل خير وسلام. وأقيمت الصلاة على مرحلتين الأولى باللغة العربية فى السابعة صباحا ثم أعقبها صلاة العيد الثانية والخطبة باللغة الألمانية فى الثامنة والنصف صباحا. وتضمنت خطبة العيد المعانى السامية لعيد الفطر المبارك وفضائل صوم شهر رمضان الكريم مع الدعاء بالسلام والخير والصلاح للأمة الإسلامية. يشار إلى أن المسلمين فى النمسا يتجاوز تعدادهم 700 ألف نسمة وأغلبهم فى العاصمة فيينا من الجنسيات التركية والأفغانية والسورية والبوسنية وعادة ما يتدفقون إلى المركز الإسلامى على نهر الدانوب لأداء صلاة العيد وإجراء الاحتفالات الاجتماعية بهذه المناسبة.

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