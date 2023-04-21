4 ابتكارات جديدة تساهم فى توطين التكنولوجيا فى مجالات المياه والطاقة

جدة - نرمين السيد - وكشف زكريا، اليوم الجمعة، عن نجاح علماء وباحثى المركز فى التوصل خلال الفترة الأخيرة إلى 4 ابتكارات فى مجالات تحلية المياه وتوليد الطاقة، التى شاركت فى معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار الذى عقد فى فبراير الماضى.

وعن الابتكارات فى مجال المياه، أشار رئيس المعهد إلى أنه تم إنشاء أول "مزرعة أرز عائمة على سطح المزارع السمكية" بهدف تعظيم القيمة الإنتاجية لوحدة المياه وإيجاد وسائل بديلة غير مستهلكة للمياه لإنتاج الأرز فى مصر والعالم لتحقيق الأمن الغذائى المنشود.

وأوضح أنه تم تنفيذ تلك المزرعة فى مزرعة المعهد بالقناطر الخيرية ومزرعة المعهد بالسرو بالدقهلية؛ حيث تم إنتاج أرز مصرى عضوى بنسبة 100% من صنف "جيزة 178" بكمية قدرها 6 أطنان/فدان، فى حين أن إنتاج الأرز فى الأراضى الزراعية من نفس الصنف لا يتعدى 3.5- 4 أطنان/فدان.

وأضاف أن هذا النموذج يتميز بأنه موفر للمياه من خلال عمليات الرى والتصفية المستمرة خلال دورة الأرض الزراعية إلى جانب مساهمته فى تقليل عمليات تبخر المياه من الحوض السمكى والمحافظة على جودة المياه التى يتم تربية الأسماك بها.

بدورها، قالت الدكتورة منال العوفى من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، إنها نجحت فى تصميم وتنفيذ نموذج أولى لمعالجة المياه باستخدام تقنية "التحفيز الضوئى"، موضحة أن هذه الوحدة تصلح للتطبيق فى مجالات عديدة وقطاعات مختلفة أهمها القطاع الصناعى والمزارع السمكية المعرضة للملوثات العضوية الناجمة عن مصانع البترول والمبيدات والأسمدة وصناعة النسيج.

وأكدت أنه تم تنفيذ هذه الوحدة بمعايير تصميمية وتشغيلية تسمح بمعالجة المياه بكفاءة عالية؛ إذ تم الأخذ فى الاعتبار تقييم الأثر البيئى لاستخدام هذه المعالجة.

وسلطت العوفى الضوء على أهم مميزات تلك التقنية، وهى الاستخدام المحدود للطاقة مع عدم وجود انبعاثات لأية نوع من غازات الاحتباس الحرارى مع إمكانية استخدام مصادر نظيفة للطاقة المحدودة المستخدمة، بجانب أن الوحدة بهذا التصميم لا تشغل مساحة كبيرة؛ مما يقلل من التكلفة الكلية لعملية المعالجة.

فيما كشفت رئيس شعبة البيئة البحرية بالمعهد الدكتورة عبير منير، عن نجاح فريق بحثى من جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتورة منى نعيم بالتعاون مع المعهد فى اختراع طريقة ووحدة لتحلية المياه شديدة الملوحة فى مرحلة واحدة بتقنية "التبخير الغشائى" ذى المسح الهوائى باستخدام غشاء مبتكر بوليمرى.

وأضافت أن الغشاء المبتكر يتميز بمقاومته للانسداد وتكوين القشور والتلوث البيولوجى، كما يحتفظ بخواصه حتى بعد استخدامه لمدة طويلة تصل إلى 90 ساعة على الأقل وتم تسجيل براءة اختراع بذلك.

وفى مجال الطاقة، أعلنت الدكتورة إيمان سالم، من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، توصلها لابتكار لإنتاج طاقة كهربائية من مخلفات مياه الصرف الصحى والصناعى، موضحة أنها نجحت فى اختراع نموذج لإنتاج طاقة كهربائية من مخلفات النشاط الأيضى للميكروبات والمخلفات العضوية الموجودة بقاع المياه الملوثة، إلى جانب استخدام مياه الصرف الصحى والصناعى فى توليد الطاقة النظيفة.