جوجل يحتفى بـ يوم الأرض 2023

جدة - نرمين السيد - ويهدف يوم الأرض العالمى هدف زيادة الوعى المجتمعى بالقضايا البيئية، ويتم الاحتفال به فى جميع أنحاء العالم من خلال المسيرات والمؤتمرات والمشاريع المدرسية وغيرها من الأنشطة. وعقد لأول مرة فى 22 أبريل 1970، وبينما كان تركيز يوم الأرض الأول على الولايات المتحدة، لكن دينيس هايس Denis Hayes والذى كان المنظم المحلى فى أمريكا فى 1970، أسس منظمة The Bullit Foundation التى جعلت هذا اليوم دوليًا وأقامته عام 1990 فى 141 دولة.

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