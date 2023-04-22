جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، قال مفتش شرطة بيل الإقليمى ستيفن دويفستين إن حاوية "عالية القيمة" تم أخذها من منشأة منطقة احتجاز بعد أن تم تفريغها من طائرة مساء الاثنين.
وأضاف: "حسب الإجراءات العادية، تم تفريغ الطائرة ونقل البضائع من الطائرة إلى منشأة شحن، تحتوى الحاوية على شحنة عالية القيمة، كانت تحتوى على الذهب ولكنها لم تكن مقصورة على الذهب، كان هناك بنود أخرى ذات قيمة نقدية".
قال دويفستين: "لقد مضى ثلاثة أيام، لذا فإن المحققين لدينا يفتحون أعينهم على جميع السبل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ14 مليون دولار.. سرقة حاوية محملة بالذهب فى مطار بيرسون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.