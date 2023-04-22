بصوت أم كلثوم.. معايدة من محطة الفضاء الدولية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشر الرائد، عبر حسابه على "تويتر"، مقطع فيديو مصحوب بصوت أم كلثوم وأغنية "يا ليلة العيد أنستينا"، وغرّد النيادى قائلا: "بالعادة العيد مع أهلى وعيالى لكن اليوم أنا مع صديقى سهيل وكاشخين كشخة العيد فى محطة الفضاء الدولية وفى هذه المناسبة، أرسل سلامى إلى قادة الوطن وعائلتى وأصدقائى ولكم جميعًا.. عسى أن يحمل هذا العيد السلام والسعادة والخير للعالم أجمع.. كل عام وانتم بألف خير وعساكم من عوّاده".

وظهر مع رائد الفضاء الإماراتى فى مقطع الفيديو "سهيل" الروبوت مرتدياً الزى الخليجى احتفالا بقدوم العيد.

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