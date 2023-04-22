دار الإفتاء: 6 أشياء يجب الحرص عليها عند القيام للصلاة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء: "إذا قمت إلى الصلاة فاحرص على": أولًا: طهارة مكانك. ثانيًا: طهارة بدنك. ثالثًا: استقبال القبلة. رابعًا: طهارة ثيابك. خامسًا: ستر عورتك. سادسًا: إخلاص نيتك لربك.

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