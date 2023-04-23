القاهرة الإخبارية- الأمير وليام وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد طفلهما لويس

جدة - نرمين السيد - ونشر الأمير وليام وزوجته كيت صور لابنهما، حيث التقطت ميلى بيلكنجتون، الصورتين فى وقت سابق من الشهر الجارى، بقلعة وندسور، ويظهر لويس فى إحدى الصورتين فى عربة يد تدفعها والدته، بينما الثانية عبارة عن لقطة عن قرب لوجه الأمير الصغير وهو يبتسم، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية". ولويس هو حفيد الملك تشارلز والرابع فى ترتيب تولى العرش بعد والده وليام وشقيقه جورج وشقيقته تشارلوت.

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