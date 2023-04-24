بسعر مناسب.. مواصفات هاتف إنفينيكس الجديد «Hot 30i»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Infinix Hot 30i" الجديد بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس يبلغ 6.56 بوصة، وبدقة 720 × 1612 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، حيث تأتى الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا ثانوية غير محددة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين قابلة للتوسيع بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، ويتمتع ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات. ويتوفر الهاتف "Infinix Hot 30i" بألوان عدة وهى الأسود والأزرق والأبيض، وبسعر يبلغ 8999 روبية هندية أى حوالى 3355 جنيه مصرى.

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