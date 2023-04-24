بعد إجازة العيد.. كيفية العودة للعمل بنشاط وقوة

جدة - نرمين السيد - واعتاد الأفراد خلال الأيام الماضية على التكاسل عن تنفيذ المهام وتأجيلها بعد إجازة العيد مما تسبب فى تراكم المهام. وهناك عدد من النصائح وفقا لموقع "forbes" التى تساعد الأفراد فى استعادة النشاط والعودة لروتين العمل بعد الإجازة، منها: - الاستيقاظ مبكرا: نصح الخبراء بضرورة الاستيقاظ مبكرا قبل موعد العمل بساعة وممارسة بعض التمارين الرياضية، وتناول وجبة الإفطار والمشروب الصباحى حتى يجعل الجسم مستعدا للذهاب للعمل. - الاجتماع مع فريق العمل: يعمل عقد اجتماع مع فريق العمل فى منح الفرصة لهؤلاء لتذكر الأشياء التى ربما تكون قد فاتت الموظفين أثناء الإجازة وتحديد الأولويات والمهات الخاصة بالفترة المقبلة. - تحديد الأهداف: يجب فحص رسائل البريد الإلكترونى والرسائل الخاصة وكتابة أهداف الأسبوع والسعر لتحقيقها فى الفترة المحددة. - البدء بالمهام الكبيرة: يساعد البدء فى المهمام الكبير وإنجازها فى شعور الموظف بالاسترخاء والراحة بعد انشغاله بها لفترة طويلة. - قسط من الراحة: يفضل الحصول على قسط من الراحة لاستعادة النشاط والحيوية مرة أخرى فى العمل، لذا يمكن ممارسة التمارين الرياضية أو تناول الشاى أو الاسترخاء.

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