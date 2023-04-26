إطلالات جذابة لـ بلقيس فتحى فى حفلات العيد (صور) 

جدة - نرمين السيد - وخلال الحفل قدمت مجموعة من أغانيها متضمنة عدد من الأغنيات التراثية الكويتية، وسط تفاعل جماهيرى كبير من جمهورها فى البلدين.

وخطفت بلقيس، الأنظار إليها بفساتين تنوعت بين الأزرق والأخضر اللامع مع تسريحة شعر إنسيابية ووضع مكياج ترابى هادئ أظهر أنوثتها وجمالها.

بلقيس كانت على موعد مع الجمهور السودانى يوم 28 أبريل الجارى فى حفل غنائى ونظرا للوضع الراهن فى السودان تم تأجيل الحفل لحين إشعار آخر، بجانب أنها تستعد خلال هذه الأيام لطرح أحدث أغنياتها "عرفتوه" التى تعاونت من خلالها مع نفس فريق عمل أغنية "انتهى" وهم المخرج دان حداد والشاعر مشارى إبراهيم والملحن عبد العزيز الويس والموزع الموسيقى على المتروك.

يذكر أن أغنية "انتهى" حصلت على جوائز عالمية ووصلت نسب مشاهدتها حتى الآن إلى 34 مليون على موقع "يوتيوب".

وفى سياق متصل حققت أغنية "دا اللى حصل" نسب مشاهدات عالية وصلت إلى 13 مليون وهى الأغنية التى أطلقتها بلقيس احتفالا بالفنان طلاح مداح فى ليلة صوت الأرض منذ شهرين.