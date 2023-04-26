قناة الناس.. طفل يُدهش الشيخ على الهواء بتلاوة رائعة لسورة التين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أجاد طفل فى تلاوة سورة "التين"، فى برنامج "مع التلاوة" الذى يقدمه الشيخ أحمد تميم المراغى، على قناة الناس.



جدة - نرمين السيد - أجاد طفل فى تلاوة سورة "التين"، فى برنامج "مع التلاوة" الذى يقدمه الشيخ أحمد تميم المراغى، على قناة الناس. واستطاع الطفل بإتقانه فى التلاوة التى خلت من الأخطاء من إدهاش الشيخ المراغى، الذى أثنى على براعته فى التلاوة.

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