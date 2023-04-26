جدة - نرمين السيد - اشتكت متصلة ببرنامج "فتاوى الناس" الذى يقدمه الإعلامى مهند السادات على قناة الناس من زوجها، قائلة: "جوزى منشف ريقى وإهانة هو وأهله ، أعمل إيه معاه؟".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس.. أمين الفتوى ينصح سيدة تشتكى من إهانة زوجها وأهله لها (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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