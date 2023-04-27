توقعات الأبراج اليوم الخميس 27 أبريل 2023.. مفاجآت جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

حاول الخروج مع شريكك لتناول عشاء رومانسيا.. تفاءل بشأن أوضاعك فى العمل.. اجتهد وستجنى الثمار الطيبة.

برج الثور

تمتلك طاقة حب كبيرة شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة.. دعك من بعض الحماقات التى تحدث حولك وركز فيما تعمل.. كن حذرا من أى تبذير فى الأموال.

برج الجوزاء

حاول أن تلتقى صديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن.. تعامل مع أى عقبات تواجهك فى العمل بحكمة كبيرة.. حان الوقت لإنجاز كل خططك المؤجلة.

برج السرطان

تعامل مع أى خلافات مع شريكك بحكمة وهدوء.. لا تترد فى طلب المساعدة من زملائك، روح التعاون قد تكون أساس للنجاح.. عليك التركيز فى عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.

برج الأسد

حاول عمل مفاجأة سعيدة لشريكك.. فكر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.. تفاءل بشان أوضاعك المالية والمهنية.

برج العذراء

حاول التنزه مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسرى.. تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.. فكر فى زيادة دخلك دون أن تخسر ما فى يديك.

برج الميزان

حاول أن تجلس مع شريكك واستمتع بعيدا عن صخب الحياه خارجيا.. حاول الهدوء فى العمل واهزم أى حالة توتر تشعر بها.. حاول مراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.

برج العقرب

طاقة حب تسيطر عليك تجاه الشريك، عبِّر عن مشاعرك ولا تتردد... أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.. كن حذرا من كثرة الإنفاق على ما لا تحتاجه.

برج القوس

تجاوز أى صعوبات مع شريكك بحكمة وعقل.. رتب أفكارك العملية واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.. حاول أن تطالب بمستحقاتك المالية فى عملك، هذا حقك.

برج الجدي

اندمج فى عائلتك واشعر بالحب بينهم.. احذر التكاسل حتى تتجول أحلامك إلى واقع.. تفاءل بشان أوضاعك المالية، ولكن احذر التبذير.

برج الدلو

لا تتخذ أى قرار ناحية حياتك الأسرية قبل أن تدرسه جيدا.. حاول أخذ قسط من الراحة للتخلص من عناء العمل.. لتحسين وضعك المادى ابحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة لإمكانياتك.

برج الحوت

احذر تفاقم الخلافات مع شريكك.. لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك فى العمل.. حان الوقت للبدء فى مشروع جديد، لكسب مزيد من الأموال.