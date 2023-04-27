واتساب يطرح ميزة جديدة بشأن الدردشة

جدة - نرمين السيد - يعمل تطبيق "واتساب" على بعض الميزات الكبيرة التى ستعمل على تغيير تجربة المراسلة وتحسينها، فبعد إضافة القدرة على استخدام حساب "واتساب" واحد على هواتف متعددة والميزة متاحة للجميع، لقد أصدرت المنصة الآن ميزة قفل الدردشة الجديدة للمستخدمين؛ ومع ذلك، هذا غير متوفر للجميع.





واتساب

كشف تقرير من موقع "WaBetaInfo" أن بعض مختبرى النسخة التجريبية من "واتساب" يمكنهم الآن استخدام ميزة "Lock Chat" الجديدة.

هذه ميزة رائعة لأن الأشخاص الآن لا يحتاجون إلى قفل "واتساب" تمامًا فقط لإخفاء بعض الدردشات وسيتمكن المرء من قفل دردشة معينة.

يزعم المصدر المذكور أيضًا أن الصور أو مقاطع الفيديو المشتركة للدردشة المقفلة لن يتم تنزيلها تلقائيًا فى معرض الهاتف لحماية خصوصية المستخدمين.

كيفية تمكين قفل الدردشة على "واتساب"؟

تكشف لقطات الشاشة التى شاركها المصدر المذكور أن الأشخاص سيجدون خيار قفل الدردشة فى قسم معلومات الدردشة، حيث يمكنك التحقق من رقمهم وملفهم الشخصى وتفاصيل أخرى.

الخطوة 1: انتقل إلى قسم الملف الشخصى لجهة اتصال "واتساب" الخاصة بك.

الخطوة 2: قم بالتمرير لأسفل وانقر على قفل الدردشة.

الخطوة 3: قم بتمكين خيار "قفل هذه الدردشة ببصمة الإصبع". أنت جاهز الآن.

ووفقًا للتفاصيل التى شاركها WaBetaInfo، أصدرت المنصة التحديث لبعض مختبرى الإصدارات التجريبية وستصل إلى مجموعة أوسع من المستخدمين فى الأسابيع المقبلة، لذلك، يمكن للمرء أن يتوقع وصول هذه الميزة فى إصدار مستقر للجمهور فى المستقبل القريب.

ماذا يمكنك أن تفعل لتجربة هذه الميزة؟

يمكن للأشخاص الذين يرغبون فى استخدام الميزة مسبقًا التقدم للحصول على برنامج "واتساب" التجريبى فى متجر جوجل بلاى.

عندما تقوم بالتمرير لأسفل، سترى خيار برنامج تجريبى، إذا كانت مكتوبة "كاملة"، فلن تتمكن من المشاركة وسيتعين عليك انتظار وصول الميزة فى الإصدار الثابت.