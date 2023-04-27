جدة - نرمين السيد - ويدعى الرجل "كول بروشاسكا" الذى يعيش فى كارولينا الجنوبية، بسبب فقدان 152 كيلو جراما من وزنه.
وأشار إلى أن الأفراد حوله لم يؤمنوا به وبقدرته على فقدان وزنه، لذا قرر تحدى هؤلاء لخسارة وزنه بعد بلوغه 270 كيلو جرام.
وقال: "لا أريد أن أموت صغيرا"، وبدأ بعدها يتبع حمية غذائية صحية بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل يومى، ونجح فى خسارة 152 كيلو جراما من وزنه.
ولكن رحلته فى خسارة الوزن تركت له جسد مترهل بشكل لا يصدق، وحصل على دعم المتابعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب خوفه من الموت.. أمريكى يخسر 152 كيلو جراما من وزنه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.