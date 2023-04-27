على طريقة «إنستجرام».. ميزة جديدة فى قصص واتساب

جدة - نرمين السيد - ويسعى تطبيق واتساب للسماح للمستخدمين بمشاركة تحديثات حالة WhatsApp على Facebook تلقائيا مثل "إنستجرام". وتساعد تلك الميزة المستخدمين فى جعل الخدمة أكثر سهولة وراحة دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق. وبمجرد تفعيل الخدمة الجديدة قيد التطوير حاليا، سيتم نشر أى تحديث جديد للحالة تنشره على WhatsApp على Facebook بشكل افتراضى. وتتوفر الميزة خلال الإصدار التجريبى "v2.23.9.13" ويتم استخدامه من خلال إعدادات واتساب، ثم اختيار "Status Privacy" أو خصوصية الحالة، ونجد خاصية Always share to Facebook story أى دائما شاركها فى قصص الفيسبوك، وبالتالى الحالة تظهر فى الواتس آب والفيسبوك معا.

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