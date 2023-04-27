إنتاج أول باربى مصابة بـ «متلازمة داون»

جدة - نرمين السيد - وأكدت الشركة، أن المزيد من الأطفال يجب أن يتعرفوا على أنفسهم فى باربى الجديدة، تم تطوير الدمية مع جمعية متلازمة داون الأمريكية، بحسب صحيفة "دى تسايت" الألمانية.

وترغب الشركة المصنعة للعبة أن تسهم فى مكافحة وصم الأشخاص ذوى الإعاقة بالعار، وفى الوقت نفسه، يجب أن يتمكن المزيد من الأطفال من التعرف على أنفسهم فى الدمى.

عملت الشركة مع الجمعية الوطنية لمتلازمة داون (NDSS) فى الولايات المتحدة على هذه النسخة من باربى، للتأكد من أن الدمية تمثل بدقة شخصا مصابا بمتلازمة داون.

وتشبه الدمية الجديدة أجساد النساء المصابات بمتلازمة داون، على سبيل المثال، الوجه مستدير وجسر الأنف مسطح.

ويتميز فستانها باللونين الأصفر والأزرق وأنماط الفراشة، مما يمثل دعما للأشخاص المصابين بمتلازمة داون، كما أنها ترتدى معينات عظام وردية اللون فى أسفل ساقيها وقدميها.