جدة - نرمين السيد - ويلجأ مطعم يدعى "داير برجر" بمدينة ممفيس إلى استخدام نفس الزيت منذ عام 1912.
وأشار صاحب المطعم "كيندال روبرتسون" إلى أن الزيت يتم استخدامه منذ عام 1912 أى ما يزيد عن 100 عام، معتبرا أن ذلك هو السبب الرئيسى وراء جودته ومذاقه الشهى.
وقال كيندال: "إن الزيت يتم تصفيته يوميا، لكنه على الرغم من ذلك لا يزال يحتوى على العديد من الجزيئات من عام 1912".
ومنذ تأسيس المطعم بدأ المطعم فى عملية تطوير طهى سرية للبرجر، معتقدا صاحبه بأن السر يكمن فى زيت الطهى مؤكدا أن اختلاط عصارة البرجر المتواجدة فى الزيت مع شرائح البرجر المطهى يضيف له نكهة مميزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطعم برجر أمريكى يستعين بزيت يزيد عمره عن 100 عام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.