بمواصفات مميزة.. شاومى تطرح هواتف «Poco F5»

جدة - نرمين السيد - وتأتى هواتف "Poco F5" بمواصفات مميزة تجعلهم يتنافسون مع غيرهم من الهواتف مثل Poco F5 وPoco F5 Pro. ويتميز هاتف "Poco F5 Pro" بشاشته التى من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.67 بوصة وبجودة + QHD، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى من نوع LPDDR4X تصل لسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 512 جيجا بايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 67 وات.

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