جدة - نرمين السيد - ويبدأ تطبيق التوقيت الصيفى مع الدقيقة الأولى من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجارى والتى توافق الساعة 12 منتصف ليل الخميس. ويتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة مع أول دقيقة من يوم غد الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023 حيث بمجرد وصول الساعة 12 منتصف الليل اليوم لتصبح الساعة 1:00. ويترتب على تغيير التوقيت فى مصر وتطبيق التوقيت الصيفى تعديلات فى مواعيد الرحلات للقطارات والطائرات والمحلات والمطاعم والورش والمقاهى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قليل.. بدء تطبيق التوقيت الصيفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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