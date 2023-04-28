توقعات الأبراج اليوم الجمعة 28 أبريل 2023.. مفاجآت من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

كن واثقا من نفسك فى قدرتك على إنجاز الأعمال الصعبة.. تفاءل بشأن استقرار حياتك الأسرية.. تغيير حياتك المنزلية تجعلك تعمل عدة ساعات إضافية لزيادة دخلك.

برج الثور

يساعدك طاقتك الإيجابية على تقدمك فى عملك.. حاول جاهدا إقناع شريك حياتك بوجهة نظرك.. حاول التفكير العملى والعلمى لحل أى أزمة مالية.

برج الجوزاء

عليك استغلال قدراتك الإبداعية للتقدم فى وظيفتك.. حاول قضاء وقت ممتع مع شريكك.. تفاءل بشأن جنى مزيد من الأموال.

برج السرطان

حاول البحث عن وظيفة جديدة لزيادة دخلك.. تحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع شريكك للتحدث بشأن علاقتكما.. حاول استغلال أموالك فى إسعاد الآخرين.

برج الأسد

كن متعاونا مع أصدقائك فى العمل، ولكن كن على حذر.. حاول القيام بأشياء غير روتينية مع شريك حياتك.. حاول إعادة النظر فى أنماط الإنفاق الخاصة بك.

برج العذراء

أنت قادر على إثبات نفسك وقدراتك فى وظيفتك.. حاول قضاء بعض الوقت مع شريكك فى المنزل.. يجب عليك مراجعة أموالك لتسديد أى ديون عليك.

برج الميزان

يجب عدم السماح لعواطفك بانشغالك عن عملك.. تجد نفسك فى حالة مزاجية رائعة مع شريكك.. حاول توسيع جهودك لجنى مزيد من الأموال.

برج العقرب

حاول أن يكون اليوم بداية رائعة لتحقيق كثير من طموحاتك.. لا تشعر بالغضب تجاه شريك حياتك، وكن هادئا.. افكر فى البحث عن وظيفة عمل أخرى لزيادة دخلك.

برج القوس

لا تشعر بالقلق بشأن مستقبلك.. حاول بذل قصارى جهدك للحفاظ على علاقتك العاطفية.. حاول التفكير السليم والهادئ؛ لحل أى أزمة مالية تمر بها.

برج الجدى

كن هادئًا فى طريقة تعاملك مع زملائك فى العمل.. حاول استغلال أى فرصة لاكتشاف مدى رقة وحنان الطرف الآخر.. حاول استغلال الفرص لجلب مزيد من الأموال.

برج الدلو

ابذل قصارى جهدك حتى لا تقع فى أخطاء تضر بوظيفتك.. من الأفضل أن تأخذ استراحة مع شريك حياتك.. احذر التبذير لإيجاد حل لأى أزمة مالية.

برج الحوت

تفاءل بشأن أوضاعك الوطيفية.. حاول عمل جو رائع فى المنزل واقضِ المساء فى الاستمتاع بصحبة شريك حياتك.. فكر فى تغيير وظيفتك؛ لتحسين وضعك المالى للأفضل.