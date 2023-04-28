جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "تك كرانش" التقنى عن الرئيس التنفيذى للشركة درو هيوستن قوله إن تباطؤ النمو و"عصر الذكاء الاصطناعى" سببان رئيسيان فى موجة التسريح. وانضمت شركة Dropbox -عملاق التخزين السحابى- إلى مسار شركات التكنولوجيا التى أعلنت عن تسريح العاملين. وقال درو هيوستن: "عصر الذكاء الاصطناعى قد وصل أخيرًا". وتعد هذه أول عمليات تسريح للعمال أجرتها الشركة منذ يناير 2021، عندما قامت بتسريح 315 موظفًا فى خضم جائحة كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «دروب بوكس» تستغنى عن 16% من موظفيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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