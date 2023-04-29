جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.





وتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وعلى فترات متقطعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 25 14 العاصمة الإدارية 26 15 6 أكتوبر 25 14 بنهــــا 25 14 دمنهور 23 14 وادى النطرون 21 14 كفر الشيخ 24 15 المنصورة 24 15 الزقازيق 26 15 شبين الكوم 25 15 طنطا 23 15 دمياط 23 16 بورسعيد 22 14 الإسماعيلية 26 14 السويس 25 16 العريش 23 13 رفح 22 12 رأس سدر 26 15 نخل 25 06 كاترين 22 05 الطور 27 19 طابا 24 18 شرم الشيخ 30 19 الإسكندرية 21 15 العلمين الجديدة 21 16 مطروح 20 15 السلوم 22 15 سيوة 23 17 رأس غارب 27 19 الغردقة 30 20 سفاجا 31 21 مرسى علم 32 19 شلاتين 29 21 حلايب 26 22 أبو رماد 30 21 رأس حدربة 26 22 الفيوم 26 15 بنى سويف 26 15 المنيا 26 14 أسيوط 27 15 سوهاج 28 17 قنا 30 18 الأقصر 32 19 أسوان 32 19 الوادى الجديد 29 18 أبوسمبل 33 20

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 29 أبريل 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.