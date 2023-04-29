تسريب جديد بشأن هاتف أيفون 15 برو

جدة - نرمين السيد - كشف تسريب جديد من 9to5Mac أن جهاز iPhone 15 Pro سيضم زر Action بدلاً من مفتاح كتم الصوت، ويظهر أن زر Action على iPhone 15 Pro له نفس لون الهيكل.



جدة - نرمين السيد - كشف تسريب جديد من 9to5Mac أن جهاز iPhone 15 Pro سيضم زر Action بدلاً من مفتاح كتم الصوت، ويظهر أن زر Action على iPhone 15 Pro له نفس لون الهيكل. وكانت قد انتشرت فى الفترة الأخيرة العديد من الشائعات التى تشير إلى أن طرازات أيفون 'Pro' ستتخلى عن زر الإجراءات وأزرار الصوت.

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