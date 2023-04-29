اليوم العالمى للرقص.. حكاية يوم ميلاد جان جورج نوفر

جدة - نرمين السيد - "نوفر" هو أحد رواد فن البالية، وأستاذ رقص الباليه فى أربعينيات القرن الثامن عشر، وقد ولد فى العاصمة الفرنسية باريس، وقدم أداءً احترافيا فى مجاله، وتوفى بها سنة 1810.

عمل جورج نوفر، على وضع مفاهيم جديدة لرقص الباليه، وقدم خلال مسيرته الفنية عروضا تحمل تعبيراً دراميا، حيث استخدم موضوعات من التاريخ والميثولوجيا.

عام 1751 برز اسم جان جورج نوفر، بعد تقديم عرض باليه إيمائية جدية، بشكل يخالف المتعارف عليه فى فرنسا الأمر الذى منحه شهرة واسعة.

واستخدم فى العرض ملابس ذات طبيعة خاصة، وعمل على تصميم المشهد والإضاءة وإضافة مشاهد إيمائية بين الحين والآخر، ما نال استحسان الجمهور وقتها.

حرص جورج نوفر على أن يترك علمه فى كتاب خطه بيده سنة 1759، وحمل عنوان "رسائل" ونشر عام 1760 واحتوى على أفكاره حول تطوير رقص الباليه.

وكان المجلس الدولى للرقص التابع لمنظمة اليونسكو (CID)، أقر الاحتفال باليوم العالمى للرقص فى عام 1982.