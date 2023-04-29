هوس السيلفى.. المعنى الأعمق للحظات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الباحثون أن صور السيلفى قد تكون بمثابة وسيلة مساعدة لالتقاط المعنى الأعمق للحظات. وقال الباحث الرئيسى زاكارى نيسى، فى تصريحات نشرها موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن إدمان صور السيلفى قد يكون له أسباب مثل مساعدة الناس على إعادة الاتصال بتجاربهم السابقة وبناء قصصهم الذاتية.

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