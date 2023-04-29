قناة الناس- إمام الحسين يوضح أخطر 3 أشياء: استعيذوا بالله منها طول الوقت!

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور مصطفى عبد السلام، خلال لقائه على قناة "الناس"، أن هذه الأشياء الثلاثة هى: "الغاسق، والحاسد، والنفثات أو الساحرات التى تعقد العقد".
وأضاف أن "الغاسق" هو أى هوام أو دواب أو حشرات أو أى مشاكل أو كوارث قد تحدث ليلا، وعلمنا الله أن نستعيذ به منها. وكذلك الساحرات التى تنفث فى العقد، وكذلك الحاسد الذى يكره النعمة.
وذكر إمام مسجد سيدنا الحسين، بعض أبيات الشعر عن أذى الحاسد، منها:
ألا قل لمن بات لى حاسدًا
أتدرى على من أسأت الأدب
أســأت على الله فى حكمــه
لأنك لم ترض لى ما وهب
وأنشد كذلك الأبيات:
اصبر على كيد الحسود
فإن صبرك قاتله
كالنار تأكل بعضها
إن لم تجد ما تأكله
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