التعدين الذكى يحمى عمال المناجم بالصين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبحسب فيديو نشرته قناة العربية، بات بإمكان العمال فى هذا المجال ممارسة عملهم عبر أجهزة الاستشعار المرفق بها كاميرات ذكية والتى تتيح استخدام شبكات 5G. وبينت شركة هواوى المطورة للتقنية الجديدة أن الهدف أيضا تسريع تنفيذ المهام، وخفض عدد العاميلن، وتقليل المخاطر. وذكرت أن الروبوتات يتم إرسالها لتفقد الأماكن، وترسل هى صورا من الدخل تبين الوضع، ويمكن استشعار درجة الحرارة، والهواء بالمنجم بما يوفر بيئة آمنة للعمل.

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