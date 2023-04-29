زواج الضفادع.. عادة غريبة لسقوط الأمطار فى البنغال

جدة - نرمين السيد - تتمثل تلك العادة فى إقامة حفلات زفاف لذكور وإناث الضفادع، على أمل أن تهطل الأمطار.
ورغم شدة الحرارة تجمع المئات من سكان البنغال فى الهند وأقاموا عشرات الاحتفالات، واستخدموا فيها الآلات التقليدية مثل الطبول، والأجراس، كما لو أنه زفاف بشرى.
ويعتبر سقوط الأمطار فى فصل الصيف من الأمور النادرة جدًا، إلا أن سكان البنغال يعيشون حياة صعبة خصوصا المزارعين حيث تعرضت أراضيهم للخطر بسبب قلة مياه الأمطار هذا العام.
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