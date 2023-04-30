تحذيرات بشأن رسائل احتيالية عبر الـ «Gmail»

جدة - نرمين السيد - ويتظاهر الهاكرز بأنهم موظفين فى شركة جوجل لأجل إتمام عمليات الاحتيال على الـ "Gmail".
ويظهر إشعار بريد إلكترونى مزيف لإعلام المستخدمين بأنهم فازوا بجائزة ضخمة، ويأتى ذلك تحت عنوان "برنامج المكافآت عبر الإنترنت"، لأجل تشجيع المواطنين على النقر للفوز.
وأوضح خبراء التقنية أن جوجل لا تكافئ المستخدمين على استخدام محرك البحث الخاص بها، ويخدع العنوان الكثير ويضطرون لكتابة بياناتهم الشخصية مما يجعلهم عرضة لسرقة الهوقة والاحتيال المالى.
وبسبب انتشار عمليات الاحتيال، حذرت جوجل المستخدمين لتوخى الحذر عند تصفح الويب والإبلاغ عن أى شئ غريب.
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