لتوفير الخصوصية.. «شاشة» تستخدم فى مراسم تتويج الملك تشارلز

جدة - نرمين السيد - وأضاف القصر الملكى أن الشاشة ستوفر "خصوصية مطلقة" للجزء الأكثر قداسة من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجرى مسحه بزيت مقدس، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وستكون الشاشة "ثلاثية الجوانب" ساترا للملك تشارلز أثناء عملية المسح بالزيت على يديه وصدره ورأسه، قبل وقت قصير من تتويجه فى كنيسة وستمنستر بلندن فى السادس من مايو المقبل.

وأوضح قصر بكنجهام، إن هذه اللحظة تاريخيا كان يُنظر إليها على أنها "لحظة بين الملك والله"، مع وجود حاجز لحماية قدسيته.

وذكر نيك جوتفروند، الذي صمم وصنع الإطار فى السابق، أنه كانت توضع مظلة من الأعلى، والتى فى الواقع لم تكن توفر خصوصية حقيقية، وكانت رمزية بشكل أكبر، والآن توفر هذه الشاشة ثلاثية الجوانب خصوصية مطلقة.

كانت هناك تكهنات بأن تشارلز، قد يسمح للناس برؤية عملية المسح، لكن المؤرخة الملكية البروفيسورة كيت وليامز قالت إن ذلك كان سيمثل مفاجأة، وقالت: "ما هى إلا لحظة خاصة مقدسة.. إنها لحظة روحانية".

وتابع القصر: "الشاشة صنعت بمزيج من المهارات الحرفية التقليدية والأساليب الحديثة، ويبلغ ارتفاعها 2.6 متر وعرضها 2.2 متر، ولها أعمدة خشبية تعلوها نسور برونزية مطلية بورق الذهب".