الشهر المقبل.. تويتر يسمح للناشرين بفرض رسوم على المستخدمين

وأضاف "ماسك" أن هذه الميزة، التى سيتم إطلاقها فى مايو المقبل، ستجعل المستخدمين الذين لا "يسجلون للحصول على اشتراك شهرى يدفعون سعرا أعلى لكل مقال يظهر أمامهم بشكل عرضى ويريدون قراءته".
وأعلن "ماسك" أمس الجمعة أن تويتر ستقتطع 10% من عائدات اشتراكات المحتوى بعد العام الأول، مؤكدا أن الشركة لن تستقطع هذه النسبة من العائدات خلال الإثنى عشر شهرا الأولى، وقال إن ذلك يشمل اشتراكات النصوص الطويلة والمقاطع المصورة لعدة ساعات.
ومنذ تولى ماسك رئاسة الشركة، سارع بإجراء عدد من التغييرات فى التنظيم والمنتجات، وطرحت الشركة علامة التحقق الزرقاء كخدمة مدفوعة وقلصت عدد الموظفين بنحو 80%.
وأدخل ماسك تعديلات على الشركة لزيادة العائدات بعد أن شهدت منصة التواصل الاجتماعى انخفاضا فى دخل الإعلانات العام الماضى فى الفترة التى سبقت عملية الاستحواذ التى تمت فى أكتوبر الماضى.
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