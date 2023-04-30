القاهرة الإخبارية- اختيار صيدلى مصرى ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - وأضاف "نور الدين"، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدكتور حسام عبد المقصود، صيدلى يعيش فى أمريكا منذ عدة سنوات، تم تكريمه ضمن العديد من الرموز المجتهدة بأمريكا منها الفنية والطبية.

وأشار إلى أن الدكتور الصيدلى يتولى منصب المدير التنفيذى لشركة أرأكس، التى قدمت المساعدات الطبية بأمريكا خلال فترة كورونا، مضيفًا أن الجالية العربية والمصرية على وجه الخصوص لها علامات مميزة بالشارع الأمريكى.