بحد أقصى 50 ألف.. ضوابط جديدة لحيازة الكلاب (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أبرز الضوابط الجديدة ، حظر حيازة أو اقتناء الكلاب بدون إصدار ترخيص له، وعدم السماح بدخولها للتجمعات السكنية دون إذن مسبق، كما يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

ويلزم الإبلاغ عن أى حيوات خطر غير مرخص أو ضال، فيما يلتزم صاحب الكلب باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها.

وحددت اللائحة رسوم التراخيص لاتقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 50 ألف جنيه، وتخصيص حساب بنكى لتمويل تكاليف التدابير اللازمة للحيوانات الضالة.