قناة الناس.. سور فى القرآن يجب أن تُكبر قبل قراءتها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ أحمد تميم المراغى عبر برنامج "مع التلاوة" على قناة الناس، إن سورة الضحى عندما أُنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبّر الصحابة، لافتًا إلى أن بعض علماء التجويد أمروا عند القراءة بالتكبير من عندها إلى ختام السور.





وأضاف المراغى: "عند قراءة سورة الضحى تقول (الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم) ثم تقرأ السورة ثم بعد الانتهاء من قراءتها وتأتى سورة التين تقول (الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم)، ويتم تكرار ذلك إلى آخر القرآن الكريم".

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