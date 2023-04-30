جدة - نرمين السيد - تلى الشيخ أحمد تميم المراغى فى برنامج "مع التلاوة" المذاع على قناة الناس، سورة الضحى بطريقة مؤثرة وخاشعة.



جدة - نرمين السيد - تلى الشيخ أحمد تميم المراغى فى برنامج "مع التلاوة" المذاع على قناة الناس، سورة الضحى بطريقة مؤثرة وخاشعة. وبيّن المراغى الطريقة الصحيحة لقراءة السورة من حيث مخارج الحروف وقواعد التلاوة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس.. تلاوة مؤثرة لسورة الضحى بصوت الشيخ أحمد تميم المراغى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.