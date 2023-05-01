قناة الناس.. دعاء جميل يهز القلب للشيخ إسلام كمال (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة الناس عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" دعاء جميل يهز القلب والروح للشيخ إسلام كمال خلال استضافته فى برنامج "مع الناس".



جدة - نرمين السيد - نشرت قناة الناس عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" دعاء جميل يهز القلب والروح للشيخ إسلام كمال خلال استضافته فى برنامج "مع الناس". وقدم الإعلامى مهند السادات اليوم الأحد حلقة جديدة من برنامج "مع الناس" على قناة الناس.

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