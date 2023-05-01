«مساء dmc» يوضح كيف نضبط ساعتنا البيولوجية بعد رمضان وعودة التوقيت الصيفى

وأضافت "نيرمين" خلال مداخلة عبر "Zoom"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc"، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك مسارين للعلاج الأول دوائى، ولابد أن يكون بشكل مؤقت لأنه من الصعب أن ينام شخص طوال عمره بمنومات، موضحة أن العلاج الأول لاضطراب النوم هو نفسى والدواء يكون فى البداية فقط.
وتابعت أن عدد ساعات النوم يختلف من شخص لآخر فالبعض يحتاج لـ6 ساعات وآخر 7 و10 ساعات، مشيرة إلى أن النوم طوال الوقت وعدم القدرة على الاستيقاظ يكشف عن مشكلة وتحتاج لمتابعة طبيب.
وأوضحت أن أهم عوامل ضبط النوم، هو تثبيت وقت الاستيقاظ ويفضل أن يكون مبكرًا ولا يتجاوز الشخص النوم بالنهار تلت ساعة، حتى تكون هرمونات النوم قوية لينام بالليل لأن هناك هرمونات تفرز للمساعدة على النوم.
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