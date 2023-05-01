صحيفة: الملك تشارلز الثالث سيتلقى القسم بالولاء من رعاياه خلال حفل تتويجه

جدة - نرمين السيد - كشف منظمو حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا عن أنهم سيطلبون من الملايين من رعايا الملك إلقاء القسم الخاص بالولاء للعاهل خلال مشاهدتهم لحفل التتويج، وفقًا للخطط التى تم إصدارها للاحتفال.





وستتم دعوة أى شخص يشاهد أو يستمع إلى حفل التتويج يوم السبت للتعبير عن يمين الولاء "بيمين الولاء من الشعب"، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية. وينص القسم الذى سيتم تلاوته على الآتي: "أقسم على الولاء الحقيقى لجلالتك ولورثتك وخلفائك حسب القانون. فأرجو منك يا الله المساعدة". يذكر أنها المرة الأولى فى التاريخ التى تتم فيها دعوة جميع الرعايا الملكيين للمشاركة رسميًا فى خدمة التتويج بهذه الطريقة، وهو ما أطلق عليه المنظمون اسم "ابتكار".

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