أداة جديدة تعمل الذكاء الاصطناعى لتحديد الأورام السرطانية بدقة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"سكاى نيوز"، يمكن لأداة الذكاء الاصطناعى "الخوارزمية"، التى صممها خبراء فى مؤسسة "رويال مارسدن"، ومعهد أبحاث السرطان فى لندن، وإمبريال كوليدج لندن، تحديد ما إذا كانت الأورام غير الطبيعية الظاهرة فى التصوير المقطعى سرطانية.

وقال خبير الأورام فى مؤسسة "رويال مارسدن" بنجامين هانتر: "فى المستقبل، نأمل أن يحسّن الكشف المبكر فى جعل علاج السرطان أكثر نجاحا، وذلك بالتركيز على المرضى المعرضين لمخاطر عالية، ومتابعتهم سريعا من خلال التدخل العلاجى المبكر".

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد استخدم فريق هانتر فحوصات التصوير المقطعى لنحو 500 مريض يعانون من خلايا سرطانية رئوية كبيرة، لتطوير خوارزمية ذكاء اصطناعى باستخدام الأشعة.

ويمكن لهذه التقنية استخراج معلومات مهمة من صور الأشعة التى لا يسهل على العين البشرية رصدها.