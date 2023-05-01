القاهرة الإخبارية- ألمانيا تنهى العمل بتطبيق كورونا بعد 270 مليون تحذير

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الصحة الفيدرالية الألمانية إنهاء العمل بتطبيق "corona Warn" الخاص بالتعامل مع حالات الإصابة بكوفيد -19، وأطلقته الوزارة مع بداية الجائحة فى عام 2020، بعد أن قدم 270 مليون تحذير من إيجابية العينات.





استخدم التطبيق 9 ملايين شخص تطبيق تحذير كورونا منذ إطلاقه فى 16 يونيو 2020، وتم تنزيله أكثر من 48 مليون مرة، وأجرى عليه ما يصل إلى 35 مليون عملية بنشاط ، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وبإنهاء وزارة الصحة الفيدرالية تطبيق كورونا، لن يجد المستخدمون تحذيرا أحمر، مرة أخرى، والذى يعكس تزايد عدوى فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن التطبيق سيبقى موجودا على الهواتف لكنه سينتقل إلى "وضع السكون" في الأول من يونيو المقبل، ولن يتم تحديثه فى الوقت الحالى، بينما يمكن الاحتفاظ به على الهواتف لمواصلة استخدام شهادات التطعيم الإلكترونية.

وبررت وزارة الصحة الألمانية إلغاء التطبيق بأن خطر الاضطرار إلى العلاج فى العناية المركزة بسبب الإصابة بكوفيد منخفض للغاية.

ورصدت ألمانيا البالغ تعدادها 83 مليون نسمة، 38 مليون إصابة بفيروس كورونا، وتوفى 173 ألف شخص.